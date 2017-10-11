Петербуржцы назвали самый зрелищный праздник первой половины осени

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Петербургский сентябрь пролетел стремительно и незаметно, и на смену ему пришел октябрь. Городских мероприятий, особенно тех, что проводятся под открытым небом, стало ощутимо меньше. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с представителями молодежи Северной столицы и узнал, какие массовые мероприятия первой половины осени запомнились жителям невских берегов больше всего.

Среди самых выдающихся и зрелищных общегородских праздников нынешней осени (не считая Дня знаний 1 сентября) молодые люди практически единогласно люди назвали День рождения российской тельняшки. Напомним, этот праздник проводится относительно недавно, но уже успел полюбиться россиянам – конечно, прежде всего, потому, что суть торжества связана с петербургскими морскими традициями.

Вообще же, в этом году с Днем тельняшки произошла некая неразбериха. Сначала анонсировали массовые гулянья по этому поводу еще в конце августа. Потом в петербургских СМИ появилась информация об общегородских мероприятиях в ночь со 2 на 3 сентября и так далее. В итоге страждущая полосатых зрелищ аудитория разделилась на две части, но, так или иначе, веселья хватило на всех.

Во втором случае проведение Дня рождения российской тельняшки совпало со звуковым шоу «Поющие мосты»: представление, прошедшее под музыкальное сопровождение, получило морскую тематику, что лишь усилило общий эффект. «Поющие мосты» – необычный проект, который в последнее время называют новой визитной карточкой Петербурга. В 2017 году он прошел во второй раз, открывшись в конце мая, захватив всё лето и перекинувшись на осень. День, а точнее, Ночь российской тельняшки и завершила это красивое многосерийное зрелище, основная идея которого довольно проста: мосты разводятся под музыку великих композиторов. Пожалуй, разводные мосты в окружении многочисленных людей в полосатых одеждах – это уже замашка на новый тренд!

Репортер Федерального агентства новостей узнавала у представителей молодежи, с чем у них ассоциируется тельняшка прежде всего. Во-первых, люди называли море и корабли. Во-вторых, конечно же, широко известное петербургское арт-сообщество «Митьки» во главе с Дмитрием Шагиным. Это творческое объединение когда-то избрало главным элементом своей одежды именно тельняшку. Тот же Шагин и нередко ходит в ней сам, и пишет картины с изображением особых носителей петербургской культуры – таких же полосато-бородатых личностей, явно наделенных автобиографическими чертами.

На сентябрьском празднике, который после полуденного залпа из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости официально открылся на площади Труда и прилегающему к ней Конногвардейскому бульвару в Адмиралтейском районе, Дмитрию Шагину, как и следовало ожидать, отвели роль почетного гостя. На его глазах проходили торжественный парад и веселый концерт, в ходе которого со сцены звучали неоднократные призывы сделать это торжество гарантированно ежегодным; разворачивались соревнования по перетягиванию каната, поднятию гирь и завязыванию морских узлов; поднимался бело-синий Андреевский флаг, а посетителей кормили незатейливыми угощениями полевой кухни.

И каждый, кто в те знаменательные сутки пришел на День рождения российской тельняшки в этом основном элементе морской одежды, был не просто зрителем показательных выступлений, а по-настоящему создавал этот праздник.