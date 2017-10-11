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Общество
Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 55-м году жизни
Общество
Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 55-м году жизни
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    Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 55-м году жизни

    2:29  11 Октября 2017
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    Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 55-м году жизни

    Москва, 11 октября. Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщила в своем Twitter член Совета Федерации Елена Мизулина.

    «Ушёл Дмитрий Хворостовский… Страшно даже осознание того, что был человек и нет. Большая трагедия», — приводит слова Мизулиной «Газета.ru».

    Ранее сообщалось, что в июне 2015 года у певца была обнаружена опухоль мозга. Хворостовский прошел курс лечения в Великобритании, после чего вернулся на сцену. Осенью прошлого года из-за очередного курса химеотерапии певец был вынужден отменить свое выступление в постановке «Симон Бокканегра», премьера которого была запланирована в Венской опере.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #хворостовский #певец #опера
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