В Избранное

Москва, 11 октября. Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщила в своем Twitter член Совета Федерации Елена Мизулина.

«Ушёл Дмитрий Хворостовский… Страшно даже осознание того, что был человек и нет. Большая трагедия», — приводит слова Мизулиной «Газета.ru».



Ранее сообщалось, что в июне 2015 года у певца была обнаружена опухоль мозга. Хворостовский прошел курс лечения в Великобритании, после чего вернулся на сцену. Осенью прошлого года из-за очередного курса химеотерапии певец был вынужден отменить свое выступление в постановке «Симон Бокканегра», премьера которого была запланирована в Венской опере.