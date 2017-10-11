Украинцы будут нужны в Польше для мытья туалетов – эксперт

В Избранное

Москва, 11 октября. Украинцы будут нужны в Польше как дешевая рабочая сила, заявил профессор МГИМО Олег Барабанов, комментируя возможный кризис на Украине.

По его словам, в случае массовой эмиграции с Украины, которую может вызвать новый внутренний кризис в стране, Польша охотно примет украинских рабочих, которых будет использовать для неквалифицированной работы. Как отметил эксперт, Варшава рассматривает украинцев как замену дешевым рабочим с Ближнего Востока, более распространенным в странах Западной Европы.

«Поэтому, сколько бы украинцев не «ломанули» в Польшу, Мосийчук говорил, что Польша с удовольствием примет около пяти миллионов украинцев для мытья туалетов. Нашествия украинцев они не боятся, они воспринимают их как альтернативу арабам и туркам», – заявил Барабанов.

Кроме того, он указал на обострение отношений между Трампом и Меркель. Барабанов напомнил, что Меркель неоднократно указывала на желание Европы двигаться без поддержки США. Это означает также, что Брюссель уже не так заинтересован в поддержке нынешних киевских властей. Поэтому недавняя встреча помощника главы российского государства Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера вызвала недовольство у Германии, которая опасается, что Москва и Вашингтон договорятся в обход Берлина.

Как пишет газета «Известия», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал встречу Волкера и Суркова по Донбассу «сверкой часов».