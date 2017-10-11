Матиос рассказал, почему ВСУ не может запечатлеть российские войска в Донбассе

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Киев, 11 октября. Украинской стороне не хватает спутников, чтобы запечатлеть российские войска в Донбассе, дроны не справляются из-за радиоэлектронной борьбы со стороны ДНР. Об этом в эфире украинского телевидения заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Чиновник посетовал на сильную радиоэлектронную борьбу со стороны ополченцев ДНР, на которых он возложил ответственность за потерянные СБУ беспилотные летательные аппараты.

«Это невозможно снять, настолько сильна система радиоэлектронной борьбы, — заяви Матиос. — За последнее время уже несколько украинских беспилотников с нашей территории путем перепрограммирования были украдены в ДНР. Путем того, что там против нас работает российская армия».

Главный военный прокурор Украины призвал соотечественников не уповать на помощь Запада, у которого есть необходимые спутники.

«Где спутники есть? В Америке, Европе, Канаде, Китае есть? Мы что, у них на аутсорсинге?», — возмутился Матиос.

Напомним, ранее Москва неоднократно опровергала сообщение украинской стороны о присутствии российских войск в Донбассе.