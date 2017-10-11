Венгрия готова инициировать введение санкций против Украины

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Будапешт, 11 октября. Против Украины могут быть введены экономические санкции в связи с законом об образовании. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как сообщает Magyar Nemzet, Венгрия будет добиваться пересмотра ассоциации Украина-ЕС на заседании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. По словам Сийярто, «Украина нарушила Соглашение об ассоциации».

Министр подчеркнул, что экономические санкции могут вступить в силу, «если Украина не примет необходимые меры».

По мнению Сийярто, новый украинский закон «Об образовании» создает худшую ситуацию в области образования для венгров и представителей других нацменьшинств в Украине, чем во времена СССР. Закон исключает возможность деятельности венгерских школ и отбирает уже полученное право учиться на родном языке у учащихся средних и старших классов.

Таким образом, по мнению министра, Украина нарушает все ранее взятые на себя международные обязательства.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что удивлен позицией Венгрии.

«Венгрия имеет право поднимать любой вопрос в рамках ЕС. Но решение в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе», — говорится в комментарии МИД Украины.

В сообщении ведомства отмечается, что Климкин для обсуждения данного вопроса готов посетить Будапешт 12 октября.