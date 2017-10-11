Опубликована декларация о доходах нового губернатора Ивановской области

В Избранное

Москва, 11 октября. За 2016 год новый губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заработал более 6,8 миллиона. Декларация о его доходах была опубликована на сайте Министерства экономического развития России, где он работал до последнего назначения.

Согласно декларации, Воскресенский владеет квартирой площадью 132,4 кв.м., гаражом площадью 25,4 кв.м и квартира в пользовании площадью 94,1 кв.м. У его супруги в собственности три квартиры (35,2 кв.м., 36,6 кв.м., 39,7 кв.м.), жилой дом 65,3 кв.м. с земельным участком 564 кв.м. в долевой собственности (1/12) и автомобиль «Мерседес».

Напомним, что в этот вторник президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, назначив на его пост Станислава Воскресенского, много лет проработавшего в Минэкономразвития. Как пишет RT, кадровые перестановки могут быть связаны с решением правительства омолодить управленческие кадры в субъектах РФ.



