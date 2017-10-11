Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Россия
Опубликована декларация о доходах нового губернатора Ивановской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Опубликована декларация о доходах нового губернатора Ивановской области

    1:47  11 Октября 2017  /обновлено: 1:48  11 Октября 2017
    53

    Опубликована декларация о доходах нового губернатора Ивановской области

    Москва, 11 октября. За 2016 год новый губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заработал более 6,8 миллиона. Декларация о его доходах была опубликована на сайте Министерства экономического развития России, где он работал до последнего назначения.

    Согласно декларации, Воскресенский владеет квартирой площадью 132,4 кв.м., гаражом площадью 25,4 кв.м и квартира в пользовании площадью 94,1 кв.м. У его супруги в собственности три квартиры (35,2 кв.м., 36,6 кв.м., 39,7 кв.м.), жилой дом 65,3 кв.м. с земельным участком 564 кв.м. в долевой собственности (1/12) и автомобиль «Мерседес».

    Напомним, что в этот вторник президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, назначив на его пост Станислава Воскресенского, много лет проработавшего в Минэкономразвития. Как пишет RT, кадровые перестановки могут быть связаны с решением правительства омолодить управленческие кадры в субъектах РФ.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #декларация #иваново #воскресенский
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 22979

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6042

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53319

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92779

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108423
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        0:41   11 Октября 2017
        254
        Минобороны Сирии рассказало, как боевики ИГ получали вооружение в обмен на нефть

        Минобороны Сирии рассказало, как боевики ИГ получали вооружение в обмен на нефть

        23:41   10 Октября 2017
        579
        Каталония отложила объявление независимости от Испании

        Каталония отложила объявление независимости от Испании

        20:54   10 Октября 2017
        514
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        4402