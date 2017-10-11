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Армия Ирака полностью освободила от боевиков ИГ город Эль-Хувейджа
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    Армия Ирака полностью освободила от боевиков ИГ город Эль-Хувейджа

    1:36  11 Октября 2017
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    Армия Ирака полностью освободила от боевиков ИГ город Эль-Хувейджа

    Багдад, 11 октября. Иракские правительственные силы полностью освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) город Эль-Хувейджа, расположенный на северо-востоке страны. Об этом говорится в заявлении официального представителя командования иракской армии.

    По словам представителя иракских военных, завершен второй этап операции по освобождению Эль-Хувейджи. Город взят под полный контроль. Последними были освобождены удерживаемые ранее боевиками ИГ южные районы города.

    Как сообщает RT со ссылкой на местные СМИ, освобождена 161 деревня. Армия взяла под контроль основную трассу региона, соединяющей Эль-Хувейджу с Киркуком.

    Армия Ирака полностью освободила от боевиков ИГ город Эль-Хувейджа

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #иг #ирак #исламскоегосударство
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