Трамп прокомментировал вероятность начала третьей мировой войны

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Вашингтон, 11 октября. Президент США Дональд Трамп ответил на заявление американского сенатора Боба Коркера, который обвинил главу Белого дома в том, что тот может привести страну на «путь к третьей мировой войне».

«Мы были на неправильном пути. Если вы взглянете на последние 25 лет, на результаты правления предыдущих администраций, то увидите, что мы были на пути к большим проблемам, проблемам, которых ранее мир не видел. Мы сейчас на правильном пути», — приводит его слова RT.

Напомним, что Коркер ранее обвинил Трампа в том, что тот своими действиями может вызвать новую мировую войну.