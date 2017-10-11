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Политика
Трамп прокомментировал вероятность начала третьей мировой войны
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    Трамп прокомментировал вероятность начала третьей мировой войны

    6:10  11 Октября 2017
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    Трамп прокомментировал вероятность начала третьей мировой войны

    Вашингтон, 11 октября. Президент США Дональд Трамп ответил на заявление американского сенатора Боба Коркера, который обвинил главу Белого дома в том, что тот может привести страну на «путь к третьей мировой войне».

    «Мы были на неправильном пути. Если вы взглянете на последние 25 лет, на результаты правления предыдущих администраций, то увидите, что мы были на пути к большим проблемам, проблемам, которых ранее мир не видел. Мы сейчас на правильном пути», — приводит его слова RT.

    Напомним, что Коркер ранее обвинил Трампа в том, что тот своими действиями может вызвать новую мировую войну.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #трамп #война #коркер
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