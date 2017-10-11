Стали известны все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018

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Москва, 11 октября. Определились все европейские сборные, которые примут участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года.

Во вторник завершился групповой этап европейской квалификации турнира. Участниками ЧМ-2018, заняв первые места в своих группах, стали сборные Франции, Португалии, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии, Исландии.

Восемь лучших сборных из числа занявших вторые места в своих группах продолжат борьбу за выход на ЧМ в стыковых матчах: Италия, Дания, Хорватия, Северная Ирландия, Ирландия, Швейцария, Греция и Швеция.

Как сообщает RT, жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября в Цюрихе.