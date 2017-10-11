Сирия: САА при поддержке ВКС РФ выбили ИГ из деревни на восточном берегу Евфрата

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Дамаск, 11 октября. Подразделения сирийской армии при активной поддержке ВКС РФ освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) стратегически важную деревню на восточном берегу реки Евфрат. Об этом сообщает новостное агентство FARS, опубликовав видео боевых действий.

Благодаря точечным ударам ВКС РФ, сирийские части смогли выбить боевиков из деревни на восточном берегу Евфрата. Сейчас боевые столкновения идут в западной и южной частях города Меядина.

Напомним, что за последние сутки российская авиация нанесла 182 удара по террористам в провинции Дейр эз-Зор. Как пишет газета «Известия», ВКС РФ также удалось обнаружить опорный пункт боевиков в Меядине, в котором располагался склад артиллерийских и танковых боеприпасов.

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1 Организация запрещена на территории РФ.