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Лучший проект торговой точки выберут в Йошкар-Оле
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    Лучший проект торговой точки выберут в Йошкар-Оле

    0:59  11 Октября 2017
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    Лучший проект торговой точки выберут в Йошкар-Оле

    Йошкар-Ола, 11 сентября. Администрация  Йошкар-Олы объявила о начале приема работ для участия в конкурсе на лучшее дизайнерское проектное предложение нестационарного торгового объекта.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, торговые точки разместятся на площадях Никонова, Патриаршей, Республики и Пресвятой Девы Марии, а также в Архангельской слободе.

    Как сообщает «МедиаПоток», прием заявок открыт с 11 октября. Рассмотрение дизайн-проектов будет проходить с 13 по 21 ноября. Итоги конкурса обещают объявить не позднее 21 ноября.

    Автор: Олеся Волкова
    #марийэл #йошкарола
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