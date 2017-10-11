Лучший проект торговой точки выберут в Йошкар-Оле

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Йошкар-Ола, 11 сентября. Администрация Йошкар-Олы объявила о начале приема работ для участия в конкурсе на лучшее дизайнерское проектное предложение нестационарного торгового объекта.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, торговые точки разместятся на площадях Никонова, Патриаршей, Республики и Пресвятой Девы Марии, а также в Архангельской слободе.

Как сообщает «МедиаПоток», прием заявок открыт с 11 октября. Рассмотрение дизайн-проектов будет проходить с 13 по 21 ноября. Итоги конкурса обещают объявить не позднее 21 ноября.