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Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии
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    Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

    0:41  11 Октября 2017
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    Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

    Барселона, 11 октября. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости региона от Испании. Вместе с ним свои подписи под документом оставили другие представители каталонских властей.

    Декларация была подписана Пучдемоном, его заместитель Ориолом Жункерасом, а также глава каталонского парламента Карме Форкаделем и 72 депутатами.

    «Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство», — приводит текст документа газета «Известия».

    Предполагается, что если переговоры региона с Мадридом не принесут успеха, декларация независимости Каталонии будет вынесена на голосование.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #каталония #испания #пучдемон #независимость
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