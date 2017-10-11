Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

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Барселона, 11 октября. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости региона от Испании. Вместе с ним свои подписи под документом оставили другие представители каталонских властей.

Декларация была подписана Пучдемоном, его заместитель Ориолом Жункерасом, а также глава каталонского парламента Карме Форкаделем и 72 депутатами.

«Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство», — приводит текст документа газета «Известия».

Предполагается, что если переговоры региона с Мадридом не принесут успеха, декларация независимости Каталонии будет вынесена на голосование.