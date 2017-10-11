Лавров и Муаллем обсудят в Сочи пути урегулирования конфликта в Сирии

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Сочи, 11 октября. Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем проведут в среду отдельную встречу в Сочи.

Муаллем ранее провел заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

Как сообщает ТАСС, на предстоящей встрече с Лавровым глава сирийского внешнеполитического ведомства, помимо двусторонних вопросов, собирается обсудить ситуацию «на земле» в контексте процесса деэскалации и борьбы с терроризмом, а также перспективы политического урегулирования конфликта в САР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с находящимся в Сочи Муаллемом, сообщала «Газета.ру».