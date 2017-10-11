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Новости Сирии
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Политика
Лавров и Муаллем обсудят в Сочи пути урегулирования конфликта в Сирии
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    Лавров и Муаллем обсудят в Сочи пути урегулирования конфликта в Сирии

    0:29  11 Октября 2017
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    Лавров и Муаллем обсудят в Сочи пути урегулирования конфликта в Сирии

    Сочи, 11 октября. Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем проведут в среду отдельную встречу в Сочи. 

    Муаллем ранее провел заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

    Как сообщает ТАСС, на предстоящей встрече с Лавровым глава сирийского внешнеполитического ведомства, помимо двусторонних вопросов, собирается обсудить ситуацию «на земле» в контексте процесса деэскалации и борьбы с терроризмом, а также перспективы политического урегулирования конфликта в САР.

    Лавров и Муаллем обсудят в Сочи пути урегулирования конфликта в Сирии

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с находящимся в Сочи Муаллемом, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #лавров #муаллем
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