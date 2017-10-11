«Зениту» будет трудно без него: Константина Сарсанию проводили в последний путь в Москве. ФАН-ТВ

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В Москве прощаются с Константином Сарсанией. Спортивный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» ушел из жизни в 49 лет. Причиной трагедии был назван оторвавшийся тромб. Уход Сарсании стал огромным ударом для его близких и родственников, а еще – невосполнимой потерей для всего российского футбола. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

На похороны Константина Сарсании, состоявшиеся в Москве, пришли разные люди, которые в беседах с корреспондентом ФАН-ТВ вспоминали того, кто так рано ушел из жизни.

– Это было очень неожиданно. Хотя бы по возрасту. Ну что такое? Ни на что не жаловался никогда. Всегда был в работе… Замечательный человек просто! – горюет экс-судья, инспектор Владимир Ольшевский.

– Мне 56, ему 49: разговор о том, что мы уже «идем с ярмарки». Вот и вся ситуация. Жизнь, – вздыхает известный футболист, ныне спортивный судья Сергей Мартынов. – Уже прожито немало. Это потеря для футбола, потому что это был функционер футбола, который много сделал для его развития.

– Это человек большой души. Таких людей нету. Это работа, это доброта, это общение, –подбирает емкие эпитеты для описания Константина Сарсании еще один собеседник ФАН-ТВ – Константин Семиколенов.

Женщина по имени Раиса, которая представилась другом семьи, не может сдержать слёз:

– Добрейший человек, добрейший просто… Мы с его мамой работали, она была врач, поэтому я его знаю со школы. Хороший, добрый парень. Всегда улыбка вот такая у него! – показывает Раиса. – Для меня он остался… Я не так просто пришла. А пришла именно просто проститься так. Жалко. Молодой парень. Еще жить бы да жить.

Константин Сарсания впервые пришел в «Зенит» в качестве спортивного директора в 2006 году и своим упорным трудом навсегда вписал свое имя в историю развития петербургского футбольного клуба. Именно он собирал команду, которая через год получила титул чемпиона России, а после – завоевала Кубок и Суперкубок УЕФА. Через два года он занял пост советника президента «сине-бело-голубых», курировал транспортную и селекционную политику. С 2010-го работал советником по спортивным вопросам президента Российского Футбольного Союза. Весной 2017-го года он вернулся в клуб на пост спортивного директора.

В церкви Ризоположения проходит Церемония отпевания. Около двух сотен людей – члены семьи, друзья, коллеги – приносят в храм цветы. О Константине Сарсания говорит Сергей Савченков, советский футболист, экс-тренер воронежского «Факела»:

– Спортивный директор – это ключевая роль в футболе, это человек, который доносит [информацию] между руководством и игроками. Это климат в коллективе, трансфер, моральное состояние команды. И, конечно, это все можно донести по-разному, но он умел это делать и делал это мастерски. И все команды, которые мало того, что приглашали игроков высококлассных… Вводя их, он знал, что именно этот игрок поможет и в дальнейшем раскроется еще, и будет в команде великолепный микроклимат. И когда все это получается, то и команда растет гораздо быстрее. Я думаю, что для «Зенита» очень велика потеря… Как они… Пока… Он очень многое сделал для «Зенита», он жил, можно сказать… Большинство дел в «Зените» сделал, сделал задел на будущее… Конечно, будет очень сложно и трудно «Зениту» без него.

– Детско-юношескому спорту отдавал много внимания, то есть, из-за чего сегодня, может быть, какие-то небольшие футбольные проблемы, что не развивается детско-юношеская школа. А он всегда болел именно футболом, – делится Игорь Лебедев.

– В его жизни как бы веха была: он создал команду, что привело к победе в Кубке, выиграл Чемпионат, – подчеркивает Михаил Проничев, экс-селекционер клуба «Зенит». – Питер до сих пор его помнит, вспоминает. И хотелось бы сейчас, чтобы то, что он начал было делать в «Зените», с таким же успехом будущее руководство привело «Зенит» [к победе]. «Зенит» будет чемпионом! Я думаю, в честь него они станут чемпионами!

После отпевания в церкви Ризоположения, Константина Сергеевича похоронили на кладбище Ракитки в Новой Москве.

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