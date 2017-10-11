Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ выбили ИГ из деревни на восточном берегу Евфрата
Украина
Киевский политолог объяснил смысл встречи Суркова и Волкера
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киевский политолог объяснил смысл встречи Суркова и Волкера

    0:20  11 Октября 2017
    127

    Киевский политолог объяснил смысл встречи Суркова и Волкера

    Киев, 11 октября. Политолог из Киева Вадим Карасев изложил свое видение переговоров спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с советником президента РФ Владиславом Сурковым.

    По его словам, в настоящее время ситуация в Донбассе свелась к политической игре нескольких заинтересованных фигур. Эта ситуация отбрасывает военное противостояние на второй план.

    Главным сигналом встречи Волкера и Сурков является демонстрация консультационной дипломатии, проводимой без участия Европы. Карасев указал, что сейчас европейские члены «нормандской четверки» заняты другими вещами – например, Меркель не может отвлечься от решения ряда внутренних проблем Германии. Макрон же не в состоянии полноценно заменить ее на переговорах.

    Сложившаяся ситуация дает США возможность обсудить ситуацию в Донбассе напрямую с Россией, считает украинский политолог.

    Напомним, что Волкер и Сурков обсудили 7 октября в Белграде перемирие на востоке Украины. Как пишет газета «Известия», это их уже вторая встреча – первая состоялась в августе этого года в Минске.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #донбасс #сурков #волкер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 22950

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6040

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53314

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92763

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108402
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        0:41   11 Октября 2017
        72
        Минобороны Сирии рассказало, как боевики ИГ получали вооружение в обмен на нефть

        Минобороны Сирии рассказало, как боевики ИГ получали вооружение в обмен на нефть

        23:41   10 Октября 2017
        358
        Каталония отложила объявление независимости от Испании

        Каталония отложила объявление независимости от Испании

        20:54   10 Октября 2017
        497
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        4330