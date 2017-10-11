Киевский политолог объяснил смысл встречи Суркова и Волкера

В Избранное

Киев, 11 октября. Политолог из Киева Вадим Карасев изложил свое видение переговоров спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с советником президента РФ Владиславом Сурковым.

По его словам, в настоящее время ситуация в Донбассе свелась к политической игре нескольких заинтересованных фигур. Эта ситуация отбрасывает военное противостояние на второй план.

Главным сигналом встречи Волкера и Сурков является демонстрация консультационной дипломатии, проводимой без участия Европы. Карасев указал, что сейчас европейские члены «нормандской четверки» заняты другими вещами – например, Меркель не может отвлечься от решения ряда внутренних проблем Германии. Макрон же не в состоянии полноценно заменить ее на переговорах.

Сложившаяся ситуация дает США возможность обсудить ситуацию в Донбассе напрямую с Россией, считает украинский политолог.

Напомним, что Волкер и Сурков обсудили 7 октября в Белграде перемирие на востоке Украины. Как пишет газета «Известия», это их уже вторая встреча – первая состоялась в августе этого года в Минске.