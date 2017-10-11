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ФБК написал опровержение на обвинения в адрес Усманова
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    ФБК написал опровержение на обвинения в адрес Усманова

    0:16  11 Октября 2017
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    ФБК написал опровержение на обвинения в адрес Усманова

    Москва, 11 октября. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выполнил требование Люблинского суда Москвы в части написания опровержения на выдвинутые ранее обвинения в коррупции в отношении предпринимателя Алишера Усманова. Однако, как сообщил юрист ФБК Иван Жданов, редактировать ролик, где содержатся эти утверждения, не будут.

    По словам Жданова, организация выполнила требования Люблинского суда, который обязал написать текст опровержения в Facebook и YouTube. 

    «Вместе с тем, [удаление материала] на сайте Навального и удаление самого ролика на YouTube неисполнимо для организации ФБК», — сообщил ТАСС юрист.

    ФБК написал опровержение на обвинения в адрес Усманова

    Напомним, Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Усманова к Алексею Навальному и ФБК. Часть требований Усманова была связана с расследованием фонда. Ответчиков обязали удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение. Мосгорсуд изменил это решение и постановил удалить ролики не целиком, а фрагментарно. Как сообщала «Газета.ру», Навальный заявлял, что не будет исполнять решение суда.

    Во вторник стало известно, что судебные приставы задержали гендиректора ФБК Романа Рубанова. Причиной задержания стал отказ исполнить решение суда.

    Автор: Олеся Волкова
    #суд #навальный #фбк #усманов
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