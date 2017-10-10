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Москва, 11 октября. Президент РФ Владимир Путин задал высокую планку исторической ответственности для российской политики, и чтобы стать продолжателями сегодняшней власти, новым политикам надо осознать себя стажерами команды главы государства. Об этом говорится в докладе, подготовленном экспертами Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) и Экспертного институт асоциальных исследований (ЭИСИ).

Эксперты ЦСКП и ЭИСИ участвуют в подготовке стратегии развития РФ, разрабатывающейся в высшем совете «Единой России».

В материале подчеркивается, что российский президент «задал исключительно высокую планку исторической ответственности для всей российской политики».

«Чтобы стать достойными продолжателями сегодняшней власти, новым политикам важно осознать себя стажерами команды Путина. А представителям команды Путина — уже сегодня стать наставниками тех, кто примет эстафету ответственности за будущее страны», — говорится в докладе.

Эксперты отмечают, сообщают РИА Новости, что Россия под руководством Путина «преодолела «революционную логику», при которой движение вперед кажется возможным только через отрицание прошлого опыта».