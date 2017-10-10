Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ выбили ИГ из деревни на восточном берегу Евфрата
Россия
Путин задал высокую планку ответственности для всей российской политики — эксперты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин задал высокую планку ответственности для всей российской политики — эксперты

    23:59  10 Октября 2017
    65

    Путин задал высокую планку ответственности для всей российской политики — эксперты
    Москва, 11 октября. Президент РФ Владимир Путин задал высокую планку исторической ответственности для российской политики, и чтобы стать продолжателями сегодняшней власти, новым политикам надо осознать себя стажерами команды главы государства. Об этом говорится в докладе, подготовленном экспертами Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) и Экспертного институт асоциальных исследований (ЭИСИ).

    Эксперты ЦСКП и ЭИСИ участвуют в подготовке стратегии развития РФ, разрабатывающейся в высшем совете «Единой России». 

    В материале подчеркивается, что российский президент «задал исключительно высокую планку исторической ответственности для всей российской политики». 

    «Чтобы стать достойными продолжателями сегодняшней власти, новым политикам важно осознать себя стажерами команды Путина. А представителям команды Путина — уже сегодня стать наставниками тех, кто примет эстафету ответственности за будущее страны», — говорится в докладе.

    Путин задал высокую планку ответственности для всей российской политики — эксперты

    Эксперты отмечают, сообщают РИА Новости, что Россия под руководством Путина «преодолела «революционную логику», при которой движение вперед кажется возможным только через отрицание прошлого опыта».

    Автор: Олеся Волкова
    #путин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 22950

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6040

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53314

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92763

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108402
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        Пучдемон поставил свою подпись под декларацией независимости Каталонии

        0:41   11 Октября 2017
        72
        Минобороны Сирии рассказало, как боевики ИГ получали вооружение в обмен на нефть

        Минобороны Сирии рассказало, как боевики ИГ получали вооружение в обмен на нефть

        23:41   10 Октября 2017
        358
        Каталония отложила объявление независимости от Испании

        Каталония отложила объявление независимости от Испании

        20:54   10 Октября 2017
        497
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        4330