Власти Крыма ответили на слова президента Чехии о компенсации Украине

В Избранное

Севастополь, 10 октября. Вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, а его российский статус не может ставиться под сомнение. Об этом заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

Так Смирнов прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана об урегулировании крымского статуса путем выплаты Россией компенсации Украине.

«Вопрос Крыма окончательно закрыт. Такова позиция президента России. Для крымчан и россиян именно эта позиция является единственно приемлемой и несомненной», – приводит РИА Новости слова Смирнова.

Он добавил, что желание крымчан жить в составе своей исторической Родины – России – недопустимо измерять материальными выгодами.

Напомним, что ранее чешский президент Милош Земан заявил, что попытки Украины вернуть Крым могут привести к войне. Он предложил Украине попробовать получить компенсацию за полуостров, пишет газета «Известия».