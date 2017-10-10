Минобороны Сирии рассказало, как боевики ИГ получали вооружение в обмен на нефть

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Дамаск, 10 октября. Боевики террористических организаций «Исламского государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (обе запрещены в России) получали вооружение в обмен на нефть, украденную ими из месторождений Сирии и Ирака. Об этом заявило министерство обороны Сирии.

Согласно заявлению, опубликованном министерством обороны САР, боевики получали снаряды, пулеметы, системы ПВО и даже танки в обмен на нефть. Поставки осуществляли различные компании в Восточной Европе, связанные с США и НАТО.

В Сирию поставки попадали через Турцию и Саудовскую Аравию, куда их присылали по морю из европейских портов. По мнению сирийского оборонного ведомства, в Европу это вооружение попадало через американскую авиабазу Рамштайн в Германии, пишет «Газета.ru».

Такие выводы были сделаны министерством обороны САР после анализа вооружения, брошенного боевиками после освобождения Алеппо, а также городов в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Дейр эз-Зор. В Дамаске отметили, что США использовали эту схему еще в 80-е годы, снабжая террористов в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.