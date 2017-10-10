Адвокат россиянина Винника рассказал о возможном «сюрпризе» в решении суда

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Москва, 10 октября. Адвокат задержанного по запросу США россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов рассказал, что в решении суда по запросу России об экстрадиции его подзащитного возможен сюрприз.

Мусатов отметил, что не может с уверенностью говорить о том, «как пойдет процесс, в связи с крайне интересным развитием дела».

Как разъяснил в интервью RT адвокат, в случает, если Винник попросит судью об экстрадиции в Россию, положительное решение должно быть принято автоматически. Однако, по его словам, ситуация может принять необычный оборот.

«Как пойдет процесс в связи с крайне интересным развитием дела, я сказать не могу — возможен сюрприз», — заявил адвокат.

Запрос России о выдаче Винника суд рассмотрит в среду, 11 октября.

Напомним, США обвиняют Винника в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания 4 млрд долларов. 25 июля полиция Греции задержала находящегося на отдыхе россиянина Винника по запросу американских властей. 4 октября суд в Греции постановил экстрадировать россиянина в США.