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Адвокат россиянина Винника рассказал о возможном «сюрпризе» в решении суда
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    Адвокат россиянина Винника рассказал о возможном «сюрпризе» в решении суда

    23:47  10 Октября 2017
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    Адвокат россиянина Винника рассказал о возможном «сюрпризе» в решении суда

    Москва, 10 октября. Адвокат задержанного по запросу США россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов рассказал, что в решении суда по запросу России об экстрадиции его подзащитного возможен сюрприз.

    Мусатов отметил, что не может с уверенностью говорить о том, «как пойдет процесс, в связи с крайне интересным развитием дела».

    Как разъяснил в интервью RT адвокат, в случает, если Винник попросит судью об экстрадиции в Россию, положительное решение должно быть принято автоматически. Однако, по его словам, ситуация может принять необычный оборот.

    «Как пойдет процесс в связи с крайне интересным развитием дела, я сказать не могу — возможен сюрприз», — заявил адвокат. 

    Запрос России о выдаче Винника суд рассмотрит в среду, 11 октября.

    Адвокат россиянина Винника рассказал о возможном «сюрпризе» в решении суда

    Напомним, США обвиняют Винника в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания 4 млрд долларов. 25 июля полиция Греции задержала находящегося на отдыхе россиянина Винника по запросу американских властей. 4 октября суд в Греции постановил экстрадировать россиянина в США.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #суд #экстрадиция #преступления #винник
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