Евросоюз не намерен участвовать в восстановлении поствоенной Сирии

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Брюссель, 10 октября. Евросоюз не демонстрирует политическую готовность принимать участие в восстановлении Сирии после войны. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Несмотря на то, что точную дату окончания вооруженного конфликта в Сирии назвать невозможно, война подходит к концу. Поствоенную Сирию ждет период восстановления уничтоженного войной, и совершенно очевидно, что Дамаску будет не по силам решить этот вопрос самостоятельно.

Хотя ЕС неоднократно заявлял своей готовности принять меры «способствующие» послевоенному развитию Сирии, никакой конкретики Брюссель не привел, пишет «Газета.ru». По словам Чижова, никто из стран-членов ЕС не демонстрирует политической готовности принимать конкретные меры.

Так, еврокомиссар по вопросам миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос уклонился от ответа на вопрос российских журналистов о том, какой конкретно вклад Евросоюз намерен внести в стабилизацию ситуации в Сирии.