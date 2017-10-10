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Сирия: боевики ИГ пытаются сбежать из Дейр эз-Зора, боясь попасть в окружение
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    Сирия: боевики ИГ пытаются сбежать из Дейр эз-Зора, боясь попасть в окружение

    23:30  10 Октября 2017
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    Сирия: боевики ИГ пытаются сбежать из Дейр эз-Зора, боясь попасть в окружение

    Дейр эз-Зор (Сирия), 10 октября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) покидают Дейр эз-Зор из-за успешного наступления сирийской армии при поддержке ВКС РФ. Террористы бояться оказаться в окружении и двигаются к городу Абу-Букамаль, который расположен у границы Сирии и Ирака.

    Как сообщает сирийское агентство Muraselon, по мере того, как САА при поддержке ВКС РФ продолжает наступление на боевиков ИГ в провинции Дейр эз-Зор, террористы пытаются покинуть город из страха оказаться в окружении.

    Несколько групп террористов, по данным источника издания, движутся в направлении города Абу-Букамаль, расположенного на юго-востоке Сирии на границе с Ираком. Были обнаружены несколько групп на внедорожниках, а так же зафиксированы неудачные попытки боевиков пересечь реку Евфрат от западного до восточного берега с помощью водоносных платформ.

    По словам источника, правительственные войска продолжают наступление с нескольких направлений, и ряд деревень вдоль Евфрата были очищены от террористов. Террористы несут огромные потери внутри города, поскольку сирийская армия расширяет свое наступление при поддержке ВКС РФ.

    Сирия: боевики ИГ пытаются сбежать из Дейр эз-Зора, боясь попасть в окружение

    Как сообщала «Газета.ру», ранее Минобороны РФ сообщило, что ВКС РФ ликвидировали около 70 боевиков вблизи Меядина.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #иг #игил #вксрф #исламскоегосударство #дейрэз-зор
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