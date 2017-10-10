Сирия: боевики ИГ пытаются сбежать из Дейр эз-Зора, боясь попасть в окружение

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Дейр эз-Зор (Сирия), 10 октября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) покидают Дейр эз-Зор из-за успешного наступления сирийской армии при поддержке ВКС РФ. Террористы бояться оказаться в окружении и двигаются к городу Абу-Букамаль, который расположен у границы Сирии и Ирака.

Как сообщает сирийское агентство Muraselon, по мере того, как САА при поддержке ВКС РФ продолжает наступление на боевиков ИГ в провинции Дейр эз-Зор, террористы пытаются покинуть город из страха оказаться в окружении.

Несколько групп террористов, по данным источника издания, движутся в направлении города Абу-Букамаль, расположенного на юго-востоке Сирии на границе с Ираком. Были обнаружены несколько групп на внедорожниках, а так же зафиксированы неудачные попытки боевиков пересечь реку Евфрат от западного до восточного берега с помощью водоносных платформ.

По словам источника, правительственные войска продолжают наступление с нескольких направлений, и ряд деревень вдоль Евфрата были очищены от террористов. Террористы несут огромные потери внутри города, поскольку сирийская армия расширяет свое наступление при поддержке ВКС РФ.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Минобороны РФ сообщило, что ВКС РФ ликвидировали около 70 боевиков вблизи Меядина.

1 Организация запрещена на территории РФ.