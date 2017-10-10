Сирия: оператор местного ТВ подорвался на заложенной террористами мине

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Хомс (Сирия), 10 октября. На востоке сирийской провинции Хомс в результате подрыва на мине погиб телеоператор местного телевидения.

Как сообщает агентство SANA, оператор Мухаммад Миляд погиб при выполнении профессионального долга.

По предварительным данным, он подорвался на мине, оставленной террористами.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщала, что около 70 боевиков были ликвидированы в результате российских авиаударов в районе сирийского Меядина на восточном берегу реки Евфрат.