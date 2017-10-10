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Сирия: оператор местного ТВ подорвался на заложенной террористами мине
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    Сирия: оператор местного ТВ подорвался на заложенной террористами мине

    23:02  10 Октября 2017
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    Сирия: оператор местного ТВ подорвался на заложенной террористами мине

    Хомс (Сирия), 10 октября. На востоке сирийской провинции Хомс в результате подрыва на мине погиб телеоператор местного телевидения.

    Как сообщает агентство SANA, оператор Мухаммад Миляд погиб при выполнении профессионального долга.

    По предварительным данным, он подорвался на мине, оставленной террористами.

    Сирия: оператор местного ТВ подорвался на заложенной террористами мине

    Ранее «Газета.ру» со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщала, что около 70 боевиков были ликвидированы в результате российских авиаударов в районе сирийского Меядина на восточном берегу реки Евфрат.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #хомс
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