Сирия: коалиция обсуждает возможность вывода жителей из подконтрольной ИГ зоны в Ракке

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Вашингтон, 10 октября. Руководство возглавляемой США коалиции рассматривает возможность вывода мирных жителей Ракки из районов города, контролируемых боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Об этом сообщили представители коалиции.

По сообщения коалиции, сейчас данный вариант рассматривается «Гражданским советом Ракки» и старейшинами местных арабских племен.

«Гражданский совет Ракки ведет дискуссии для того, чтобы определить наилучший способ позволить гражданским лицам, оказавшимся в ловушке ИГ, покинуть город, где некоторые из них содержатся в качестве живого щита террористов», – гласит сообщение коалиции.

Отмечается, что те, кто воевал на стороне боевиков ИГ, будет задержаны и переданы местным властям для судебного разбирательства.

Пока нет данных о том, сколько человек могут покинуть город. Напомним, что до войны в Ракке проживало более 200 тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.