Российские кладбища могут обязать выделять спецучастки для воинских захоронений

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Москва, 10 октября. На каждом кладбище в России местные власти должны выделять до 10% от общей территории для захоронений военнослужащих. С таким предложением выступил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

По словам сенатора, в настоящее время многие захоронения ветеранов, военных, в том числе Великой Отечественной войны, не ухожены. Их приводят в порядок только к определенным датам. По его мнению, это происходит потому, что могилы солдат и офицеров разбросаны по территории кладбища, а не собраны воедино.

Кондратьев считает, что необходимо изменить законодательство, чтобы обязать регионы выделять на кладбищах спецместа для воинских захоронений. Подобная территория при этом не должна превышать 10% от общей территории кладбища.

Как сообщает «Парламентская газета», по словам Кондратьева, на специально выделенных землях должны хоронить, прежде всего, ветеранов Великой Отечественной войны, останки которых поисковые отряды находят по сей день, и особо отличившихся военнослужащих в послевоенный период.