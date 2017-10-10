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Россия
Российские кладбища могут обязать выделять спецучастки для воинских захоронений
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    Российские кладбища могут обязать выделять спецучастки для воинских захоронений

    22:53  10 Октября 2017
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    Российские кладбища могут обязать выделять спецучастки для воинских захоронений

    Москва, 10 октября. На каждом кладбище в России местные власти должны выделять до 10% от общей территории для захоронений военнослужащих. С таким предложением выступил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. 

    По словам сенатора, в настоящее время многие захоронения ветеранов, военных, в том числе Великой Отечественной войны, не ухожены. Их приводят в порядок только к определенным датам. По его мнению, это происходит потому, что могилы солдат и офицеров разбросаны по территории кладбища, а не собраны воедино. 

    Кондратьев считает, что необходимо изменить законодательство, чтобы обязать регионы выделять на кладбищах спецместа для воинских захоронений. Подобная территория при этом не должна превышать 10% от общей территории кладбища.

    Как сообщает «Парламентская газета», по словам Кондратьева, на специально выделенных землях должны хоронить, прежде всего, ветеранов Великой Отечественной войны, останки которых поисковые отряды находят по сей день, и особо отличившихся военнослужащих в послевоенный период. 

    Российские кладбища могут обязать выделять спецучастки для воинских захоронений

    Автор: Олеся Волкова
    #совфед #кондратьев #законодательство
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