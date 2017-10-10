Сирия: соглашение с Россией сплотило оппозицию и армию в борьбе с террористами

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Дамаск, 10 августа. Сирийская оппозиция забывает старые распри с Дамаском и присоединяется к САА в борьбе с террористами. Одним из таких примеров является подразделение Шейха Ахмеда Мубарака, который стал одним из первых политических оппонентов президента Башара Асада, подписавших соглашение с Дамаском.

Благодаря усилиям российских специалистов в Сирии – в первую очередь, ВКС и Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, удалось добиться взаимопонимания между Дамаском и рядом оппозиционных группировок.

Шейх Ахмед Мубарак стал одним из первых лидеров оппозиции, подписавших в прошлом году соглашение с Дамаском. Теперь его отряд сражается против террористов на стороне правительственных сил.