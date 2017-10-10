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Сирия: соглашение с Россией сплотило оппозицию и армию в борьбе с террористами
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    Сирия: соглашение с Россией сплотило оппозицию и армию в борьбе с террористами

    22:36  10 Октября 2017
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    Сирия: соглашение с Россией сплотило оппозицию и армию в борьбе с террористами

    Дамаск, 10 августа. Сирийская оппозиция забывает старые распри с Дамаском и присоединяется к САА в борьбе с террористами. Одним из таких примеров является подразделение Шейха Ахмеда Мубарака, который стал одним из первых политических оппонентов президента Башара Асада, подписавших соглашение с Дамаском.  

    Благодаря усилиям российских специалистов в Сирии – в первую очередь, ВКС и Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, удалось добиться взаимопонимания между Дамаском и рядом оппозиционных группировок.

    Шейх Ахмед Мубарак стал одним из первых лидеров оппозиции, подписавших в прошлом году соглашение с Дамаском. Теперь его отряд сражается против террористов на стороне правительственных сил.

    «Во многих городах Сирии жизнь идет полным ходом, народ стал жить лучше. Это стало возможным только благодаря нашим войскам и российским летчикам, которые нам сильно помогли, нанося удары по террористам», — подчеркнул Мубарак.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #оппозиция #сирия #вкс рф #мубарак
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