Сирия: соглашение с Россией сплотило оппозицию и армию в борьбе с террористами
Дамаск, 10 августа. Сирийская оппозиция забывает старые распри с Дамаском и присоединяется к САА в борьбе с террористами. Одним из таких примеров является подразделение Шейха Ахмеда Мубарака, который стал одним из первых политических оппонентов президента Башара Асада, подписавших соглашение с Дамаском.
Благодаря усилиям российских специалистов в Сирии – в первую очередь, ВКС и Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, удалось добиться взаимопонимания между Дамаском и рядом оппозиционных группировок.
Шейх Ахмед Мубарак стал одним из первых лидеров оппозиции, подписавших в прошлом году соглашение с Дамаском. Теперь его отряд сражается против террористов на стороне правительственных сил.
«Во многих городах Сирии жизнь идет полным ходом, народ стал жить лучше. Это стало возможным только благодаря нашим войскам и российским летчикам, которые нам сильно помогли, нанося удары по террористам», — подчеркнул Мубарак.