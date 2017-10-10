Сирия: спецназ США помогает готовить армию террористов

В Избранное

Дамаск (Сирия), 10 октября. Международная коалиция, возглавляемая США и находящаяся на территории Сирии нелегально, в интересах создания «Новой сирийской армии» создает опорные пункты и восстанавливает заброшенные позиции в окрестностях военной базы Ат-Танф на юге Сирии.

Как сообщает «РВ» со ссылкой на военный источник, на военной базе Ат-Танф под ширмой подготовки отрядов для борьбы с исламистскими группировками военное мастерство повышали сами террористы под руководством иностранных инструкторов. Ранее здесь обосновались западные спецслужбы, размещена тяжелая техника, вооружение, РСЗО «Himars».

По данным СМИ, радикальных боевиков обучают сотни инструкторов, прибывших из США, Иордании и Норвегии, проходят занятия по огневой и тактической подготовке. Боевики упражняются в стрельбе из американских винтовок и другого вооружения.

Напомним, пограничный переход Ат-Танф — одна из трех точек, в которых до начала гражданской войны был организован переход между Сирией и Ираком. Он являлся главным пропускным пунктом на стратегической дороге из Дамаска в Багдад.

В мае 2015 года «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) захватила переход Ат-Танф, обеспечив себе полный контроль над сирийско-иракской границей на всем ее протяжении. Только в августе 2016 года, при активной поддержке американской авиации, иракским войскам удалось вернуть контроль над своей стороной Ат-Танфа, однако сирийский пограничный переход остался в руках ИГ1.

В апреле 2017 года «силы специального назначения» США, совместно с представителями так называемой «Сирийской свободной армии» захватили сирийскую часть Ат-Танфа и перекрыли границу между Ираком и Сирией.

1 Организация запрещена на территории РФ.