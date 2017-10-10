Сотрудников ООН эвакуировали из Малави после начала охоты на вампиров

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Москва, 10 октября. Сотрудники ООН и некоторых некоммерческих организаций были эвакуированы из Малави после того, как в стране началась охота на вампиров, передает «Ридус».

Согласно отчету Департамента по вопросам охраны и безопасности ООН, в конце августа в Малави произошла вспышка насилия после распространения слухов о том, что вампиры нападают на людей. В середине сентября местные жители занялись поиском вурдалаков и установили блокпосты на дорогах. Кроме того, группа охотников за вампирами начала похищать и избивать предполагаемых вампиров. За это время по подозрению вампиризме были убиты около пяти человек.

По мнению сотрудников ООН, слухи о вампирах могли возникнуть в соседнем Мозамбике. В докладе также отмечается, что ООН рекомендовала «временно приостановить деятельность Всемирной организации в этом районе до тех пор, пока ситуация не будет нормализована».