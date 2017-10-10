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Происшествия
Новое нападение с кислотой на людей произошло в Лондоне
Происшествия
Новое нападение с кислотой на людей произошло в Лондоне
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    Новое нападение с кислотой на людей произошло в Лондоне

    22:06  10 Октября 2017
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    Новое нападение с кислотой на людей произошло в Лондоне

    Лондон, 10 октября. Новое нападение на людей произошло в Лондоне. Злоумышленник облил кислотой двоих человек в результате дорожного конфликта.

    Как сообщили в полиции британской столицы, нападение было совершено в Баркинге на востоке города. В отношении двоих мужчин применили разъедающее вещество,

    «Полиция и служба скорой помощи в Лондоне находятся на месте происшествия, в результате которого двое мужчин получили ранения, не угрожающие жизни в результате нападения с использованием агрессивного вещества», — говорится в заявлении полиции.

    Инцидент произошел на улице. Очевидцы рассказали, что увидели на дороге три машины и троих мужчин, один из которых держался за ногу и кричал от боли. Виновнику инцидента удалось скрыться с места происшествия, сообщает The Sun.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #нападение #лондон #кислота
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