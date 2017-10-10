Закон «Об образовании» может привести к конфликту на западе Украины – дипломат

В Избранное

Киев, 10 октября. Власти Украины должны найти компромиссное решение в связи с принятием нового закона «Об образовании», иначе на западе страны может начаться полноценный конфликт. Такое мнение высказал вторник украинский дипломат Василий Филипчук.

«Здесь есть очень опасная грань, которую можно перейти и получить полноценный конфликт», – сказал он, напомнив, что румынская и венгерские общины, проживающие на западе страны, в достаточное меры отделены от украинского общества, но, в то же время, имеют активные связи с Венгрией и Румынией.

Дипломат напомнил, что власти Венгрии и Румынии уже провели консультации на высоком уровне и намерены оказывать давление на Киев, пока тот не согласится внести изменения в текст закона.

Филипчук подчеркнул, что в нынешнем варианте данный законопроект является бесспорной ошибкой Киева.