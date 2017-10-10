ООН: Более 90 тысяч мирных жителей провинции Дейр эз-Зор стали беженцами

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Нью-Йорк, 10 октября. Более 90 тысяч жителей сирийской провинции Дейр эз-Зор были вынуждены покинуть свои дома из-за действия боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ). Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«С 1 по 8 октября около 95 тысяч человек были перемещены в 60 районов провинции Дейр-эз-Зор и прилегающих провинций Аль-Хасака, Ракка и Алеппо», — заявил Дюжаррик.

Представитель генерального секретаря также добавил, что террористы препятствуют выходу мирных жителей из города Аль-Маядин в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.