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Украина
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ДНР: трое военнослужащих ВСУ погибли в результате «дружественного огня»
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    ДНР: трое военнослужащих ВСУ погибли в результате «дружественного огня»

    21:47  10 Октября 2017
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    ДНР: трое военнослужащих ВСУ погибли в результате «дружественного огня»

    Донецк, 10 октября. Трое украинских военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения в результате боестолкновения между подразделениями ВСУ в районе Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны ДНР.

    По его словам, 10 октября с 19:00 до 20:00 в районе подконтрольного ВСУ населенного пункта Лебединское произошло боестолкновение между мобильной группой отдельного батальона 36-й бригады и военнослужащими 59-й бригады вооруженных сил Украины. Инцидент произошел в результате несогласованности действий украинского командования.

    «В ходе боестолкновения применялись различные виды гранатометов и стрелкового оружия. С обеих сторон потери составили трое убитыми и восемь ранеными», — сообщил представитель Минобороны ДНР.

    Он также добавил, что после этого инцидента украинские силовики вели огонь по позициям Вооруженных сил ДНР, чтобы спровоцировать ополченцев на ответный огонь.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #киев #донбасс #донецк #мариуполь
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