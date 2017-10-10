Премьеру Чехии не понравились заявления Земана о Крыме

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Прага, 10 октября. Председатель правительства Чехии Богуслав Соботка раскритиковал последние высказывания президента страны Милоша Земана, посвященные Крымскому полуострову. Об этом политик написал во вторник в своем микроблоге в Twitter.

«Речь Земана в Совете Европы резко контрастирует с нашей внешней политикой, и президент не получал никакого мандата от чешского правительства… Чешская Республика уважает международное право. Антироссийские санкции Евросоюза увязаны с реализацией минских соглашений, однако эти договоренности нельзя отменить», — подчеркнул премьер-министр.

Zemanův projev v Radě Evropy byl v příkrém rozporu s naší zahraniční politikou a prezident k němu neměl žádný mandát české vlády. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) October 10, 2017

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан заявил о том, что Российская Федерация должна выплатить Киеву компенсацию за воссоединение с Крымом. Однако инициативу политика раскритиковали представители министерства иностранных дел Украины.