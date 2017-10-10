Мессенджер WhatsApp поймали на «шпионаже» за своими пользователями

В Избранное

Вашингтон, 10 октября. Популярный мессенджер WhatsApp может без ведома владельца аккаунта сообщить, когда пользователи ложатся спать или просыпаются. Об этом сообщает издание The Next Web.

Как сообщает издание, любой человек, имеющий компьютер и номер телефона интересующего абонента может получить информацию о времени, когда тот ложится спать или просыпается – благодаря видимым онлайн-статусам владельцев аккаунтов.

О найденной уязвимости рассказал разработчик Роб Хитон. Он написал специальное расширение для браузера Chrome, которое автоматически записывает онлайн-активность контактов из WhatsApp. Анализ этой информации позволяет получить довольно точные сведения о режиме дня пользователя – без его ведома.

Хитон уверен, что эти сведения могут быть использованы злоумышленниками для шпионажа за партнерами. Кроме того, они могут быть проданы крупным корпорациям, которые используют их для точечной рекламы своей продукции.