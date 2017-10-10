В Избранное

Сирия, 10 октября. Переговоры между курдами и ИГ1 в Ракке не увенчались успехом. 17 террористов ИГ уничтожены авиаударами ВВС Ирака в провинции Аль-Анбар. Шиитские города Аль-Фуа и Кефрая в Идлибе подверглись обстрелам «Ан-Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции «Ан-Нусры» в районе Даръа Аль-Балад на юге Даръа.

«Исламское государство»: отказалось добровольно сдать позиции в Ракке; подверглось обстрелам «Тахрир Аш-Шам» близ населенного пункта Аль-Рухжан в северной части Хамы; понесло потери в результате авиаударов ВВС Ирака на сирийско-иракской границе.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла одного из командиров в результате взрыва в городе Аль-Баб в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА близ населенного пункта Хараста в Восточной Гуте Дамаска; обстреляла города Аль-Фуа и Кефрая северо-восточнее Идлиба, ранен мирный житель.

«Файлак Ар-Рахман»: заявила, что продолжит борьбу с САА на северо-востоке Дамаска.

Курды: потеряли группу бойцов, бежавших в Турцию из провинции Хасака.

Провинция Дамаск

Оппозиционный новостной портал Shahba Press сообщает о новых обстрелах со стороны подразделений САР в районе Восточной Гуты Дамаска. Под огнем 105-бригады Сирийской арабской армии (САА) оказались опорные пункты исламистов «Тахрир Аш-Шам» на окраине населенного пункта Хараста.

Как передает военный источник в сети Twitter (worldonalert), радикалы группировки «Файлак Ар-Рахман» заявили, что продолжат борьбу с правительственными силами, несмотря на возможные жертвы среди мирного населения. Напомним, командование армии Башара Асада несколько раз пыталось придти к соглашению с боевиками, предлагая им беспрепятственную эвакуацию в провинцию Идлиб, тем не менее отряды антиправительственных организаций отказались сложить оружие.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Manar News сообщает об очередном взрыве, прогремевшем в городе Аль-Баб к северо-востоку от административного центра провинции. Согласно информации корреспондентов AMN, в результате случившегося был ранен один из высокопоставленных командиров Сирийской свободной армии (ССА) Абу Аль-Тайеб. Предполагается, что взрывное устройство было установлено террористами «Исламского государства»1, под контролем которых ранее находились данные территории. Кроме того, как передают некоторые источники, возможно, бомбу заложили радикалы подпольных формирований ИГИЛ1, все еще действующих на севере региона.

Провинция Даръа

Вновь отмечаются вооруженные столкновения между правительственной армией и радикалами формирования «Тахрир Аш-Шам», во главе которого стоит группировка «Джебхат Ан-Нусра», к югу от административного центра провинции. Как передает агентство новостей Smart News Agency, Сирийская арабская армия (САА) открыла артиллерийский огонь по укрепленным пунктам «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в районе Даръа Аль-Балад. О нанесенном боевикам уроне не сообщалось.

Напомним, в провинциях Даръа, Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра между войсками САР и радикалами «умеренной оппозиции» действует режим тишины, однако бои с «Джебхат Ан-Нусрой»1, на которую действие перемирия не распространяется, продолжаются.

Провинция Идлиб

По данным информационного портала Al Manar News, пулеметным обстрелам «Ан-Нусры» вновь подверглись шиитские города Аль-Фуа и Кефрая, расположенные к северо-востоку от города Идлиб. Под ударами боевиков получил ранения восемнадцатилетний молодой человек Ахмед Маджед Шакул. Данные населенные пункты не поддерживают исламистов вооруженной оппозиции, под контролем которых находятся все территории провинции, вследствие чего постоянно попадают под огонь радикалов.

Провинция Ракка

Стало известно о результатах мирных переговоров между командованием Сирийской демократической армии**** (SDF) и представителями США с одной стороны и террористами «Исламского государства» с другой. Согласно информации информагентства Al Manar News, ИГИЛовцы отказались сдать позиции без боя. Тем не менее ранее поступала информация, что по крайней мере 20 боевиков террористической группировки сдались курдам. Кроме того, по сообщениям местных источников, радикалы, покинувшие свою бывшую «столицу», направились в сторону Дейр эз-Зора для борьбы с Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Хама

Ранее сообщалось о том, что боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам» объявили о начале новой военной операции против ИГИЛ в северной части Хамы. Агентство новостей Al Manar News передает, что радикалы «Джебхат Ан-Нусры», заручившись поддержкой боевиков союзной группировки «Исламское движение Восточного Туркестана», начали обстреливать опорные пункты террористов «Исламского государства» недалеко от населенного пункта Аль-Рухжан.

Также стало известно, что во время вчерашних боев между «Тахрир Аш-Шам» и отрядами ИГ были ликвидированы по меньшей мере 14 боевиков вооруженной оппозиции.

Провинция Хасака

По сведениям информационного портала Al Manar News, группа молодых людей, состоявших в числе солдат Сирийской демократической армии (SDF), покинула ряды формирования и перешла на территорию Турции.

Напомним, ранее неоднократно поступали сообщения о том, что курды насильно набирают на службу мирных жителей. В данный момент основные усилия «демократических сил» сосредоточены на захвате территорий на левом берегу реки Евфрат в соседней провинции Дейр эз-Зор.

Ирак

Новостное агентство Iraqi News сообщает о том, что семнадцать боевиков «Исламского государства» были уничтожены в результате авиаударов иракских военных самолетов вблизи сирийско-иракской границы на западе провинции Аль-Анбар. По словам бригадного генерала Салеха Али, авианалеты проводились в районе шоссе Акашат — Аль-Каим. Помимо потерь в живой силе террористическая группировка также лишилась нескольких единиц военной техники и одного из крупных складов с боеприпасами. Данные территории находятся под контролем ИГ с 2014 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)