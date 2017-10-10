Президент Молдавии пообещал Путину не подписывать антироссийские законы

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Сочи, 10 октября. Президент Молдавии Игорь Додон не будет подписывать антироссийские законы. Об этом политик заявил по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Заверил президента России, что не подпишу ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно. Это, в частности, касается и законопроекта о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач на территории Молдавии», — подчеркнул Додон.

Кроме того, он попросил Москву поддержать заявку Кишинева на получение статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Уверен, что наши отношения с Россией – главным стратегическим партнером Молдавии – будут только усиливаться», — резюмировал Игорь Додон.

Напомним, во вторник президент Молдавии Игорь Додон провел переговоры с главой России Владимиром Путиным.