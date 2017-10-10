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Максакова отвергает версию о причастности спецслужб РФ к убийству Вороненкова
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    Максакова отвергает версию о причастности спецслужб РФ к убийству Вороненкова

    21:30  10 Октября 2017
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    Максакова отвергает версию о причастности спецслужб РФ к убийству Вороненкова

    Москва, 10 октября. Бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова заявила, что версия о причастности российских спецслужб к убийству ее супруга, экс-депутата ГД Дениса Вороненкова, не соответствует действительности.

    «Я всегда говорила, кто Кремль не имеет никакого отношения. Путину это было совершено не нужно и неинтересно», — сказала Максакова в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале Россия-1.

    Она также добавила, что власти России не заинтересованы в убийстве Дениса Вороненкова, поэтому версия о причастности российских спецслужб к данному преступлению несостоятельна.

    Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. Незадолго до смерти он переехал из России на Украину, где получил украинское гражданство. Генеральная прокуратура Украины считает заказчиком убийства бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина. По версии следствия, сам Тюрин хотел отомстить Максаковой, которая вышла замуж за Дениса Вороненкова. Кроме того, по версии украинской прокуратуры, в убийстве Вороненкова «переплелись интересы Тюрина и ФСБ РФ».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #киев #украина #убийство #максакова #вороненков
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