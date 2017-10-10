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Поклонская потребовала запретить «Христианское государство»
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    Поклонская потребовала запретить «Христианское государство»

    21:17  10 Октября 2017
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    Поклонская потребовала запретить «Христианское государство»

    Москва, 10 октября. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила в этот вторник запрос главе Генпрокуратуры РФ Юрию Чайке с просьбой принять меры для запрета деятельности организации «Христианское государство – Святая Русь». Одновременно с этим Поклонская обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отозвать прокатное удостоверение у фильма «Матильда».

    Текст обращения Поклонская выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    В своем обращении Поклонская просит Генпрокурора реализовать предоставленные законом полномочия, чтобы через суд запретить деятельность «Христианского государства». Кроме того, в своем обращении к министру культуры она требует отозвать прокатное удостоверение у фильма Алексея Учителя «Матильда», который, по ее словам, «уже спровоцировал на совершение ряда тяжких преступлений и ставит под угрозу жизни и здоровье людей».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #поклонская #матильда #христианское государство
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