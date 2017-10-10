Поклонская потребовала запретить «Христианское государство»

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Москва, 10 октября. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила в этот вторник запрос главе Генпрокуратуры РФ Юрию Чайке с просьбой принять меры для запрета деятельности организации «Христианское государство – Святая Русь». Одновременно с этим Поклонская обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отозвать прокатное удостоверение у фильма «Матильда».

Текст обращения Поклонская выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В своем обращении Поклонская просит Генпрокурора реализовать предоставленные законом полномочия, чтобы через суд запретить деятельность «Христианского государства». Кроме того, в своем обращении к министру культуры она требует отозвать прокатное удостоверение у фильма Алексея Учителя «Матильда», который, по ее словам, «уже спровоцировал на совершение ряда тяжких преступлений и ставит под угрозу жизни и здоровье людей».