Россия и Иран сыграли вничью товарищеский матч в Казани

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Казань, 10 октября. Футболисты сборной России сыграли вничью в товарищеском матче с командой Ирана. Матч состоялся на стадионе «Казань-Арена» и завершился со счетом 1:1.

В первом тайме футболисты обеих команд не допускали у своих ворот создания опасных моментов, поэтому первый гол был забит лишь на 57-й минуте нападающим сборной Ирана и казанского «Рубина» Сердаром Азмуном. На 74-й минуте сборной России удалось сравнять счет. Далер Кузяев передал пас Александру Самедову, тот прострелил во вратарскую зону, а Дмитрий Полоз в падении направил мяч в ворота.

Напомним, что 8 октября сборная России обыграла в товарищеском матче команду Южной Кореи со счетом 4:2.