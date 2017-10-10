Экс-губернатор Ивановской области назвал причину своей отставки

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Иваново, 10 октября. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков рассказал о причинах своей отставки в видеообращении, в котором подвел итоги деятельности на посту главы региона.

Коньков поблагодарил жителей области за поддержку и помощь и выразил уверенность, что регион продолжит успешно развиваться.

«Я всегда говорил и глубоко убежден, что избранный губернатор отвечает за все перед избравшими его жителями и президентом Российской Федерации. Пожалуй, именно этот круг определенных задач и породил то решение, которое я принял», — заявил Коньков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 10 октября освободил от должности Павла Конькова и назначил врио губернатора Ивановской области замглавы Минэкономразвития РФ Станислава Воскресенского.