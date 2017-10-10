Генерал-майор СБУ раскритиковал попытку Киева признать Россию «агрессором»

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Киев, 10 октября. Бывший руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк раскритиковал законопроект о «реинтеграции» Донбасса.

По мнению генерал-майора, вышеуказанный документ является политической декларацией, которая ни к чему Киев не обязывает. Кроме того, нельзя с помощью закона признать Россию «страной-агрессором».

«Агрессор не признается законом — агрессор признается объявлением войны. Нет войны — нет агрессора. Для чего мы путаем понятия, зачем обманываем людей?» — цитирует его слова украинское издание «Обозреватель».

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на то, что украинский законопроект о так называемой «реинтеграции» Донбасса абсолютно неприемлем. Кроме того, данный документ носит декларативный характер.