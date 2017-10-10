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Каталония отложила объявление независимости от Испании
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    Каталония отложила объявление независимости от Испании

    20:54  10 Октября 2017
    339

    Каталония отложила объявление независимости от Испании

    Мадрид, 10 октября. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что парламент региона должен приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с властями Испании.

    Он пояснил, что благодаря референдуму Каталония получила мандат от народа на создание независимого государства в форме республики, а также право быть услышанной.

    «Мы живем в исключительный момент, тема независимости уже далеко не тема внутреннего обсуждения, это вопрос европейского уровня», — заявил Пучдемон в ходе выступления в правительстве.

    Он также добавил, что Мадрид должен начать диалог с правительством Каталонии, чтобы прийти к согласованному решению.

    Автор: Алексей Громов
    #каталония #испания #референдум #мадрид
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