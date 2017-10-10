Каталония отложила объявление независимости от Испании

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Мадрид, 10 октября. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что парламент региона должен приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с властями Испании.

Он пояснил, что благодаря референдуму Каталония получила мандат от народа на создание независимого государства в форме республики, а также право быть услышанной.

«Мы живем в исключительный момент, тема независимости уже далеко не тема внутреннего обсуждения, это вопрос европейского уровня», — заявил Пучдемон в ходе выступления в правительстве.

Он также добавил, что Мадрид должен начать диалог с правительством Каталонии, чтобы прийти к согласованному решению.