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Новости Сирии
Сирия новости 11 октября 07.00: «Джебхат ан-Нусра» нацелилась на город Хама, ИГ наращивает силы у Меядина
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    Сирия новости 11 октября 07.00: «Джебхат ан-Нусра» нацелилась на город Хама, ИГ наращивает силы у Меядина

    7:00  11 Октября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра»

    Сирия, 11 октября. Главари ИГ1 насильно мобилизуют жителей Меядина и перебрасывают новые отряды из Ирака в преддверии штурма. «Джебхат ан-Нусра»1*** пытается создать плацдарм для наступления на город Хама. Боевики готовятся к операции по расширению зоны контроля на юге Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся начать штурм Меядина на юго-востоке от Дейр эз-Зора; потеряли населенный пункт Умм Трейкия на северо-востоке провинции Хама в результате атаки «Джебхат ан-Нусры»; зафиксировали активизацию разведывательной деятельности ВВС Израиля в районе Голанских высот в Эль-Кунейтре.

    «Исламское государство» (ИГИЛ1): насильно вербует жителей Меядина и перебрасывает в район отряды боевиков из Ирака; планирует новые нападения на шоссе Пальмира – Дейр эз-Зор.

    Курды: сообщают о новых обстрелах со стороны армии Турции и боевиков ССА** близ городов Африн и Манбидж в провинции Алеппо.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): планирует нападения на подконтрольные САА города Скальбия и Масиаф к северо-западу от Хамы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Провинция Дамаск

    Боевики заявили, что отбили атаку САА в районе населенного пункта Бейт Джин на западе провинции, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    По сообщению информационного агентства Step News, артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в населенном пункте Хаян к северо-западу от города Алеппо.

    Согласно информации курдского новостного портала ARA News, военнослужащие турецкой армии и их союзники — боевики оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) — продолжают вести систематические обстрелы позиций Отрядов народной самообороны (YPG). Наиболее регулярные атаки отмечаются в районе города Африн на севере провинции и недалеко от Манбиджа к северо-востоку от административного центра региона.

    Кроме того, в районе линии соприкосновения между отрядами ССА и Демократическими силами Сирии (SDF)**** на севере от города Дарат Изза отмечается активизация работы турецких разведывательных беспилотников. Об этом сообщает на странице в Twitter один из местных источников.

    Напомним, Турция при поддержке сирийских боевиков-оппозиционеров ССА и «Ахрар аш-Шам» намеревалась начать полномасштабную антикурдскую операцию на севере арабской республики. Официально о начале военной кампании объявлено не было, однако перестрелки в северной части Алеппо между сторонами отмечаются почти ежедневно.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Главари «Исламского государства»1 рассчитывают продолжить нападения на опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) вдоль трассы М-20 с целью ослабить натиск правительственных войск и российских ВКС на Дейр эз-Зор. По данным закрытых каналов ИГ в Telegram, боевики планируют активизировать атаки в период, по меньшей мере, десяти следующих дней. Военные источники отмечают, что наиболее опасными участками магистрали Пальмира – Дейр эз-Зор являются отрезки между высотой Тель Ар-Раммамин и развилкой Хулейхиле, между поселками Бир-Кабакеб и Аль-Шула, а также участок к востоку от Ас-Сухны. Ранее благодаря регулярной поддержке самолетов ВКС РФ сирийские военнослужащие смогли отбить все контратаки террористов ИГ в районе ключевой трассы М-20, снабжающей Дейр эз-Зор.

    Ситуация на юге провинции также имеет тенденцию к обострению. Оппозиционные источники сообщают, что группировки, которые базируются в районе пограничного перехода «Ат-Танф» и которые ранее на официальном уровне пользовались всесторонней поддержкой Соединенных Штатов, намерены объединить усилия с целью продолжить военные действия против армии САР и законного правительства Сирии. В настоящий момент боевики формирований «Джейш Усуд Аш-Шаркия», «Бригада мученика Ахмеда Абдо», «Партизаны революции» и ряда других проходят боевое слаживание в преддверии начала наступления. По оценкам военных источников, общая численность боевиков в этом районе может достигать до 1200 бойцов.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Главари ИГ, рассчитывая сохранить свой крупнейший бастион — Меядин, продолжают наращивать группировку сил в этом районе. Портал DeirEzzor24 передает, что боевики насильно завербовали нескольких мужчин, проживающих в городе. Сейчас они проходят усиленную боевую подготовку. Кроме того, в этот район продолжают прибывать отряды террористов из Ирака. Таким образом, в Меядине и его окрестностях теперь находится не меньше 1500 боевиков ИГИЛ.

    Напомним, подразделения войск САР под прикрытием боевой авиации РФ уже вплотную подошли к ключевому городу с северо-запада, готовясь начать штурм. Российские ВКС тем временем почти безостановочно наносят удары по объектам инфраструктуры «Исламского государства», а также по колоннам с подкреплением террористов, движущимся со стороны иракской границы. Об этом сообщал официальный представитель МО России Игорь Конашенков.

    Согласно сведениям закрытых Telegram-каналов боевиков ИГ, главари террористической группировки в настоящий момент в преддверии штурма Меядина доукомплектовывают отряды и укрепляют позиции в западных и южных кварталах города — Аль-Булат, Маддиях и Эль-Хирами. Кроме того, террористы намерены задержать операцию САА и ВКС РФ по освобождению населенного пункта посредством неожиданных атак с последующим блокированием путей поставок войск САР в этом регионе. Так, главари планируют нападение близ поселка Аль-Балум к северо-западу от Меядина.

    Провинция Ракка

    Провинция Ракка

    Как сообщает информационное агентство Raqqa 24, командир «Демократических сил Сирии» (SDF) опроверг слухи о соглашении с ИГ. Ранее сообщалось, что курды собираются позволить террористам покинуть административный центр провинции, гарантируя безопасность.

    Еще 4 террориста сдались курдским солдатам в городе Ракка. Всего, начиная с воскресенья, оружие сложило 28 бойцов ИГ, сообщает информагентство Jorf News.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@worldonalert) один из источников, 8 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» были освобождены буквально через сутки после того, как террористы ИГ захватили их в плен к северо-востоку от города Хама.

    Боевики террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» отбили у сирийских военных населенный пункт Умм Трейкия на северо-востоке провинции Хама, передает подконтрольный радикалам портал Qalaat Al Mudiq. Военные источники полагают, что в ближайшие дни отряды «Джебхат ан-Нусры» сконцентрируются на захвате поселения Шейх Мубарака. Контроль над этим населенным пунктом позволит боевикам помешать выставлению постов военной полиции в этом районе и послужит плацдармом для развития дальнейшего наступления в направлении городов Маан, Ачан и Хама

    Многие военные эксперты уверены, что новая серия атак в этом регионе — своего рода второй этап контрнаступления «Нусры», спланированный представителями американских спецслужб с целью отвлечь российскую авиацию и сирийскую армию от операции против ИГ в Дейр эз-Зоре. Также предполагается, что боевики в скором времени параллельно активизируют наступательные действия в районе Скальбии и Масиафа к северо-западу от административного центра провинции.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Карта военных действий — Эль-Кунейтра

    В районе Голанских высот в юго-западной провинции Эль-Кунейтра были отмечены несколько пролетов военной авиации и беспилотников ВВС Израиля. Согласно данным местных активистов, в общей сумме было зафиксировано три подобных случая. Напомним, израильские самолеты уже неоднократно наносили удары по территории Сирии, в том числе — по объектам правительственных войск и проасадовских сил. В прошлый раз — 22 сентября — воздушному налету подверглись позиции бойцов ливанской «Хезболлы», поддерживающих армию САР в борьбе против ИГ, недалеко от международного аэропорта в предместьях Дамаска.

    Тель-Авив наряду с государствами проамериканской коалиции открыто выступает против правительства Башара Асада. Одна из причин — давний территориальный конфликт с Дамаском вокруг Голанских высот, которые, по признанию ООН, были незаконно аннексированы армией Израиля еще в 60-х годах прошлого века.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Олег Сорокин
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #пальмира #дейр эз-зор #джебхат ан-нусра #хомс #эль-кунейтра #sdf
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    Сирия новости 11 октября 07.00: «Джебхат ан-Нусра» нацелилась на город Хама, ИГ наращивает силы у Меядина
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