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Пассажиры рейса Москва - Нью-Йорк обезвредили дебошира и передали ФБР
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    Пассажиры рейса Москва - Нью-Йорк обезвредили дебошира и передали ФБР

    20:39  10 Октября 2017
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    Пассажиры рейса Москва - Нью-Йорк обезвредили дебошира и передали ФБР

    Москва, 10 октября. Пассажир бизнес-класса устроил драку на борту авиалайнера, следовавшего из Москвы в Нью-Йорк. Об этом сообщил официальный представитель «Аэрофлот» Максим Фетисов.

    По его словам, во время полета на борту авиалайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Нью-Йорк, один из пассажиров бизнес-класса ударил стюардессу, после чего устроил потасовку с другим пассажиром.

    «Пассажир бизнес-класса, следовавший 8 октября рейсом SU102 в Нью-Йорк, по прилету в аэропорт назначения был передан полиции и ФБР. В течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в область лица бортпроводницу, подрался с пассажиром из бизнес-класса», - пояснил Фетисов.

    Он также добавил, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #аэрофлот #нью-йорк #авиадебошир
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