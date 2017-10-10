Пассажиры рейса Москва - Нью-Йорк обезвредили дебошира и передали ФБР

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Москва, 10 октября. Пассажир бизнес-класса устроил драку на борту авиалайнера, следовавшего из Москвы в Нью-Йорк. Об этом сообщил официальный представитель «Аэрофлот» Максим Фетисов.

По его словам, во время полета на борту авиалайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Нью-Йорк, один из пассажиров бизнес-класса ударил стюардессу, после чего устроил потасовку с другим пассажиром.

«Пассажир бизнес-класса, следовавший 8 октября рейсом SU102 в Нью-Йорк, по прилету в аэропорт назначения был передан полиции и ФБР. В течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в область лица бортпроводницу, подрался с пассажиром из бизнес-класса», - пояснил Фетисов.

Он также добавил, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира.