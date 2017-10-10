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Самолет Air Control приземлился в Казахстане без шасси
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    Самолет Air Control приземлился в Казахстане без шасси

    20:53  10 Октября 2017
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    Самолет Air Control приземлился в Казахстане без шасси

    Астана, 10 октября. Самолет, который принадлежит компании Air Control, приземлился в Казахстане без шасси. Об этом сообщили во вторник представители комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию страны.

    Инцидент произошел в аэропорту Уральска (в 17:56 по московскому времени). Как передает издание «Ридус», на борту авиалайнера находились три члена экипажа.

    «Самолет авиакомпании Air Control, выполнявший облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта в Уральске, произвел посадку без шасси, пострадавших нет», — указано в заявлении ведомства.

    Напомним, в начале октября стало известно о том, что в Казахстане было возбуждено дело по факту крушения самолета Ан-28 авиакомпании East Wing. В результате аварии погибли пять человек. Кроме того, авиалайнер задел линию электропередач.

    Автор: Алексей Громов
    #казахстан
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