Самолет Air Control приземлился в Казахстане без шасси

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Астана, 10 октября. Самолет, который принадлежит компании Air Control, приземлился в Казахстане без шасси. Об этом сообщили во вторник представители комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию страны.

Инцидент произошел в аэропорту Уральска (в 17:56 по московскому времени). Как передает издание «Ридус», на борту авиалайнера находились три члена экипажа.

«Самолет авиакомпании Air Control, выполнявший облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта в Уральске, произвел посадку без шасси, пострадавших нет», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, в начале октября стало известно о том, что в Казахстане было возбуждено дело по факту крушения самолета Ан-28 авиакомпании East Wing. В результате аварии погибли пять человек. Кроме того, авиалайнер задел линию электропередач.