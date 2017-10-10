Культурный форум в Мурманске объединит коллег из России и Норвегии

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Мурманск, 10 октября. Российско-норвежский региональный форум пройдет в Мурманске 11-12 октября.

По сообщению пресс-службы правительства Мурманской области, участники форума «Координаты культуры на Севере» подведут итоги 30-летнего культурного сотрудничества Мурманской области и норвежской губернии Финнмарк. Участниками станут 130 человек, которые являются представителями организаций культуры Мурманской области и норвежской губернии. Особое внимание в рамках форума будет уделено вопросам дальнейшего культурного сотрудничества.

Известно, что делегацию из Норвегии возглавит исполняющий обязанности председателя Губернского собрания Финнмарк Рагнхильд Вассвик. Кроме этого, мурманчан ждет встреча с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге, а Саамский центр современного искусства обещает откроет выставку под названием «Непринужденные беседы».