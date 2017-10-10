Сирия: пять конвоев доставят гумпомощь в наиболее нуждающиеся поселения

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Москва, 10 октября. В ближайшее время в Сирию будут отправлены пять гуманитарных конвоев. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны РФ, которая прокомментировала заседание трехсторонней рабочей группы по САР.

«Рассмотрен ход выполнения плана проведения гуманитарных конвоев на октябрь-ноябрь 2017 года. Определены пять конвоев, которые будут направлены в течение ближайшей недели в наиболее нуждающиеся в гуманитарной помощи населенные пункты», — указано в заявлении.

На заседании было уделено внимание необходимости работы представителей России, Турции и Ирана с сирийской оппозицией в зонах деэскалации.

Напомним, в начале октября стало известно о том, что российские военные из Центра по примирению сторон конфликта в Сирии доставили в сирийскую провинцию Алеппо несколько тонн гуманитарной помощи.