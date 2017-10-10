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Kia представила созданный специально для РФ хэтчбек Rio X-Line
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    Kia представила созданный специально для РФ хэтчбек Rio X-Line

    20:24  10 Октября 2017
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    Kia представила созданный специально для РФ хэтчбек Rio X-Line

    Москва, 10 октября. Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Motors официально представила новый кросс-хэтчбек Rio X-Line для российского рынка. Цены в компании пока не назвали, зато рассказали, когда первая модель новой линейки X-Line поступит в продажу.

    Новинка была разработана на базе самой популярной в России модели KIA Rio специально для российского рынка. Новая модель обладает увеличенным до 170 миллиметров дорожным просветом, а также адаптированные для России настройки подвески.

    «Кросс-хэтчбек Rio X-Line и вообще новое продуктовое направление X-Line – наш прямой ответ на пожелания клиентов в России», — пояснил директор по маркетингу KIA Motors Rus Валерий Тараканов.

    Новый Rio X-Line ориентирован на молодую аудиторию, которая оценит по достоинству современный дизайн и максимальную практичность автомобиля. Модифицированная подвеска обеспечивает более высокую энергоемкость, а также повышает возможности автомобиля и уровень комфорта, как условиях города, так и на загородных проселочных дорогах.

     

    Автор: Алексей Громов
    #kia #rio x-line #кросс-хэтчбек
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