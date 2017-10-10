Выступление президента Каталонии об итогах референдума началось в парламенте

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Барселона, 10 октября. Выступление президента Каталонии Карлеса Пучдемона началось в парламенте автономии. Ожидается, что он объявит о независимости региона от Испании и запустит процесс выхода Каталонии из состава страны.

В ходе выступления Пучдемон заявил, что автономния переживает исключительный момент.

«Последствия (референдума) пойдут далеко за пределы нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что выступление главы женералитета перед депутатами было отложено на час. Оно должно было начаться в 18.00 (19.00 мск). У здания парламента Каталонии собрались тысячи людей.

Напомним, референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. По его итогам более 90% жителей региона высказались за отделение от Испании. Во вторник Пучдемон должен перед парламентом огласить результаты голосования.