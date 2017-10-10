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Выступление президента Каталонии об итогах референдума началось в парламенте
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    Выступление президента Каталонии об итогах референдума началось в парламенте

    20:33  10 Октября 2017
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    Выступление президента Каталонии об итогах референдума началось в парламенте

    Барселона, 10 октября. Выступление президента Каталонии Карлеса Пучдемона началось в парламенте автономии. Ожидается, что он объявит о независимости региона от Испании и запустит процесс выхода Каталонии из состава страны.

    В ходе выступления Пучдемон заявил, что автономния переживает исключительный момент.

    «Последствия (референдума) пойдут далеко за пределы нашей страны», — подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что выступление главы женералитета перед депутатами было отложено на час. Оно должно было начаться в 18.00 (19.00 мск). У здания парламента Каталонии собрались тысячи людей.

    Напомним, референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. По его итогам более 90% жителей региона высказались за отделение от Испании. Во вторник Пучдемон должен перед парламентом огласить результаты голосования.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #каталония #референдум #пучдемон
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