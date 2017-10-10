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Украина
МИД Украины возмущен заявлением президента Чехии по Крыму
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    МИД Украины возмущен заявлением президента Чехии по Крыму

    20:05  10 Октября 2017
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    МИД Украины возмущен заявлением президента Чехии по Крыму

    Киев, 10 октября. Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение в связи с заявлением президента Чехии Милоша Земана, который назвал воссоединение Крыма с Россией «завершенным делом» и предложил Киеву решить данный вопрос выплатой компенсации со стороны Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

    «Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом. Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что Киев по-прежнему высоко ценит весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах.

    Напомним, 10 октября президент Чехии Милош Земан в ходе выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге заявил, что возврат Крыма Украине обернется большой войной в Европе, отметив, что единственным правильным решением для Киева будет получение компенсации от Москвы.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #крым #чехия #земан
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